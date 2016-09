Cover Interpret/Titel Form Kommentar



Allan Taylor



ALL IS ONE SACD Besinnliche, ruhige Klänge - das ist Allan Taylor. Besonders in seinem Album ALL IS ONE, denn kurz vor Vollendung des siebzigsten Lebensjahres zieht er eine vorläufige Lebensbilanz und beschäftigt sich mit Themen wie "Abschied nehmen" und dem Altern. Auch diesmal ist ihm ein Meisterwerk gelungen, das durch das Spezial Label Stockfish-Records zu einem klanglichen Hochgenuss wird.



Diverse



GREAT VOICES CD Referenz CD von INAKUSTIK. Mittels RESO-Mastering und eines speziellen Polykarbonat-Kunststoffes mit einer Spezial-Legierung für eine bessere Reflexion des abtastenden Laserstrahls. Die HQCD (HiQualityCD) mit 16 Titel beinhaltet großartige Stimmen mit hohem audiophilen Spaßfaktor!



Klazz Brothers



CLASSIC MEETS CUBA II CD Ein wenig ausgefallen ist das schon: Bach, Grieg, Tschaikowsky und Vivaldi werden mit lateinamerikanischen Salsa-Klängen "aufgepeppt". Das deutsch-kubanische Quintett wagt sich in musikalische Bereiche vor, die eher selten aufgesucht werden und nicht unbedingt den Geschmack der breiten Masse wiederspiegelt. Unzweifelhaft hingegen glänzt die klangliche Performance der 2013-Pressung.



Caroline No



FAVORITE SIN CD Die beiden Musiker Caro und Andi Obieglo wissen auch beim dritten Studioalbum zu begeistern: superber Klang, sanfte Harmonien, ansprechender Gesang und effektvolle Instrumentierung. Audiophiler CD-Tipp der Fachzeitschriften STEREOPLAY und STEREO.



Minor Alps



GET THERE CD Darf es auch mal etwas fetziger sein? Dann sind Sie möglicherweise hier richtig. Glücklicherweise wird die Vermutung, die Musik könnte genauso langweilig wie das CD-Cover sein, nicht bestätigt. Der geneigte Hörer darf eine bunte Mischung aus elektronisch untermaltem Folk, traditionellem Americana-Klängen, Countryballaden und Rock erwarten.



Nina Nastasia



OUTLASTER CD

Vinyl Die Platte für ruhige, besinnliche Stunden. Interessante Songtexte bestens musikalisch arrangiert und mit einem ordentlichen Schuss Schwermut gesungen - das ist Nina Nastasia. Songs, die Emotionen wecken! Paul Bryan sorgte für die orchestrale Instrumentierung, das Gesamtwerk wurde von Steve Albini produziert. "Audiophiles Highlight" der Zeitschrift STEREO 08/2010.



Livingston Taylor



LAST ALASKA MOON CD Der Bruder des bekannten James Tayler hat vier Jahren an diesem Album gearbeitet. James, der seinen Schwerpunkt in Folk, Pop, Gospel und Jazz setzt, wendet sich in diesem Album teilweise von den bisher eher besinnlicheren Balladen ab. Statt dessen sind gefällige Songs herausgekommen, teils mit Begleitung der "Allison Kauss Union Station". CD des Monats 08/2010 der Fachzeitschrift STEREO.



Diverse



BEST AUDIOPHILE VOICES III XRCD Auch wenn diese XRCD wegen der hohen Lizenzgebühren ein kleines Vermögen kostet: wenn Sie bestmögliche Klangqualität anstreben, kommen Sie an diesem Silberling nicht vorbei. Auch bei Volume III finden sie wieder hochklassig aufgenommene Balladen, auschließlich mit wunderschönen und ausdrucksstarken Frauenstimmen.



Loreena McKennitt



NIGHTS FROM THE ALHAMBRA DVD &

CD Ein Spektakel der Superlative! Loreena spielt mit Ihren Ausnahmemusikern live in dem historischen Bauwerk "Alhambra" in Granada/Spanien. Musikalisch, klanglich und visuell (HDTV-Aufnahme) erste Sahne! Das Werk wird von uns regelmäßig für Klangtests verwendet. Unsere TOP-Empfehlung!



Loreena McKennitt



Loreena McKennitt



LIVE IN PARIS AND TORONTO CD Ende September 1999 erschien das Doppelalbum mit Auszügen von der "The Book Of Secrets Tour 1998". Neben der hervorragenden musikalischen Darbietung glänzt vor allem das erste Album in klanglicher Hinsicht. Unsere Favouriten: "La Serenissima", "The Highwayman" und "Night Ride Across The Caucasus". Achten Sie mal bei "La Serenissima" auf Loreena´s Stimme zu Beginn des Stückes. Wahnsinn, oder?



Stevie Wonder



LIVE AT LAST -

A WONDER´S SUMMER NIGHT Blu-Ray &

DVD Sensationeller 2h 14min langer Live-Mitschnitt von der Londoner O2-Arena im Jahre 2008. Trotz eher durchschnittlichen Bild (es wurde die Videospur noch im NTSC-Format aufgenommen) kommt Stevie hier ganz gross raus. Fabelhafte Stimmung, gepaart mit erstklassigem Ton. Mr. Wonder versteht es auf einzigartige Weise das Publikum zu begeistern. Eine Aufnahme mit hohem Repertoire-Wert.



Gordon Reeves



THE RISING TIDE CD

Starke Stimme zu schwungvollen Gitarrenrhythmen - das ist Gordon Reeves.



Eddi Reader



LOVE IS THE WAY CD

Die sanfte Stimme von Eddi Reader hat einfach etwas beruhigendes an sich. Mit dezenter Gitarrenbegleitung trägt sie ihre gefühlvollen Songs vor. Genau das Richtige, um einen hektischen Tag langsam ausklingen zu lassen...



Jheena Lodwick



FEELINGS VOLUME 2 XRCD

Wunderschöne Interpretationen vieler bekannter Hits wie "Just when I needed you most" oder "Do that to me one more time" oder "Promise me". Die Lieder hat jeder schon mal gehört, aber wahrscheinlich nicht so highendig...



Ewen Carruthers



WHEN TIME TURNS AROUND CD Wunderschöner Folk, aufgenommen von Stockfisch, für die ruhigen Momente im Leben...