Audiophile CD, Vinyl & Co. - Klassik

Selten eingespielte Werke der Barockkomponisten Pergolesi, Geminiani und Vivaldi.



Hervorragend musiziert durch das italienische Kammerorchester I Musizi.



Aufnahme in der Kirche Caprarola (VT) Casa di Spiritualit S.Teresa von Signor Ricci auf einer 2-Spur-Ampex ATR 102-Bandmaschine.



Viel Raum, eine Fülle an Details und die ganze barocke Pracht eines Spitzenensembles finden Sie auf dieser in Japan erstklassig gepressten und auf 496 Stück strikt limitierten LP.