September 2013 - Thomas Hündgen

Im Dienste des guten Klangs -

Toni Bartl und Klang & Kunst

Klang und Kunst ist ein kleines aber feines Unternehmen mit Sitz im idyllischen Wolfratshausen in Bayern.

Toni Bartl

Der Firmeninhaber Herr Bartl ist ein sehr freundlicher, breit gefächerter, fachkundig gebildeter und begeisterungsfähiger Musikliebhaber.

In seinem kleinen Familienunternehmen legt man sehr großen Wert darauf, zu den Kunden ein inniges Verhältnis des Vertrauens zu pflegen, um zu einer maximalen Zufriedenheit zu gelangen.

Dies führt zu einem Austausch von Informationen, die Herrn Bartl dabei helfen, die Qualität seiner Produkte jeden Tag ein wenig zu verbessern. Immer im Dienste des guten Klangs, ist er darauf bedacht sich ständig weiter zu entwickeln und neue Wege zu gehen.

Im Rahmen seiner Tätigkeiten bietet er auch einen Hausbesucher-Service an. Zu einem angemessenen Tarif werden Kunden fachmännisch beraten. Neben den Hilfen zur Klangverbesserung, führt er Installationen ganzer Anlagen durch. Dabei können auch Kalibrierungen verschiedener Systeme und Abgleichungen von Komponenten im Hörraum durchgeführt werden. Man kann sich auch die häusliche Stromversorgung und die Raumakustik optimieren lassen.

Toni Bartl in "Action".

Klang und Kunst bietet zudem noch einen Verleihservice seiner hauseigenen Produkte, wie modifizierte Lautsprecher, Geräte, Klangboards, Kabel und Netzleisten an. Damit können Kunden sich in aller Ruhe mit den klanglichen Eigenschaften der Produkte vertraut machen. Diese Service-Leistungen bietet er im gesamten Bundesgebiet und auch den angrenzenden Ländern, wie etwa Österreich und der Schweiz an. Man kommt also nicht nur als direkter Nachbar in den Genuß seiner Leistungen und seinem sehr freundlichen Wesen.

Kunstobjekte

Das Ambiente des Ladengeschäftes wird durch etliche Kunstobjekte dezent aufgewertet.

Des Weiteren bietet Klang und Kunst tiefgreifende und umfangreiche Verbesserungen von Lautsprechern, Verstärkern und CD-Playern, in vielen verschiedenen Preis- und Leistungskategorien, an.

Dazu gibt es noch einen aussergewöhnlichen, nein, einzigartigen Service bei seinen NF-Kabeln. Diese können mit den neuesten Entwicklungen aus dem Hause Klang und Kunst nachgerüstet werden. Wenn der Kauf eines Kabels nicht länger als 12 Monate zurückliegt, bekommt man den vollen Verkaufspreis erstattet, oder man kann sich den Betrag für die neuesten Modelle gutschreiben lassen. Pro weiteres Jahr werden dann jeweils 10% vom Verkaufspreis abgezogen.