Nachrichten rund um Audio-HiFi und audiophiles Hören

Produktnews - 09.09.2016 Audiophiler Switch von AQVOX Jede Kette ist bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Werden Multimedia-Signale über ein Netzwerk gestreamt, durchlaufen sie in der Regel einen Switch. Nur wenigen ist dabei klar, dass auch diese Komponente einen Einfluß auf Bild und Ton hat. State of the Art - Signal Entstörung und Optimierung: Jitter Reduction, ReClocker, Signal Shaper, De-Noiser. Durch den Einsatz von Bauteilen aus der audiophilen Technik in der Stromversorgung und innovativen Signalentstörtechniken ist AQVOX ein Quantensprung in der Übertragung von Media Digitalsignalen gelungen. Die Datenpakete erfahren eine Neutaktung und auch die dem Klang abträglichen Rauschanteile ( EMI ), induziert durch Quelle (PC, NAS etc.) und durch Kabel werden weitestgehend eliminiert. Zu erwartende Klangverbesserung:

Das Klangbild wird insgesamt klarer, lebendiger und bekommt mehr Raum. Feine Details werden besser aufgelöst. Durch die gesteigerte Transparenz wird z.B. der Atem in der Singstimme oder das Fingerspiel auf den Saiten besser wahrnehmbar. Der Bassbereich wird konturierter und farbiger. Zudem wird die dreidimensionale Abbildung des Klanggeschehens verbessert. Die Bühne wirkt breiter und tiefer aufgefächert. All dies bewirkt eine Steigerung dessen, wonach wir Audiophilen wohl am meisten streben: Die bestmögliche Übertragung der in der Musikaufnahme gespeicherten Emotionen und Atmosphäre. Technik:

1.000 Mbit/s - 1 Gigabit

Abschirmendes Metallgehäuse

Status LEDs für Speed, Active und Lock

Stromsparender Betrieb

incl. optimiertes Netzteil Preis: 398 Euro

bestellbar unter www.myhifishop.de Quelle: AQVOX Audio





BeoSound 1 Beosound 1 und 2

Produktnews - 01.09.2016 BeoSound 1 und BeoSound 2 Anlässlich der IFA 2016 präsentiert Bang & Olufsen mit BeoSound 1 und BeoSound 2 zwei neue drahtlose Lautsprechersysteme. Mit ihrem beeindruckenden, beinahe magisch anmutendem 360-Grad-Klang und ihrem eleganten Designprofil lassen sie die Musik flexibel in die vielfältigen Lebens- und Wohnstile von heute integrieren. Wir leben in einer Zeit, die es erlaubt, unser Leben und unseren Lebensstil freier und flexibler zu gestalten. Niemand will sich von der Technologie Fesseln anlegen lassen", sagt Marie Kristine Schmidt, Vice President Brand, Design & Marketing. "BeoSound 1 und 2 ermöglichen, die Musik natürlich in das Zuhause einzufügen. Das Design ist unaufdringlich und ausdrucksstark zugleich, was den Zweck der Lautsprechersysteme unterstreicht. BeoSound 1: Überall leicht platzierbar

BeoSound 1 ist leicht, tragbar und kann optional über einen Akku betrieben werden, wodurch es höchste Mobilität bietet. Dank einer kleinen Einkerbung oben am System lässt sich der Lautsprecher leicht an den gewünschten Ort tragen. BeoSound 2: Eindrücklicher 360-Grad-Klang

BeoSound 2 präsentiert sich in einem leicht größeren Gehäuse und ist leistungsstärker als BeoSound 1. Um den exzellenten, klaren und unverwechselbaren Klang kraftvoll wiedergeben zu können, ist BeoSound 2 auf eine dauerhafte Stromversorgung ausgerichtet. Einfaches Streaming und intuitive Bedienung

Die beiden Lautsprechersysteme bieten alle gängigen Verbindungsmöglichkeiten wie Google Cast, AirPlay, DLNA und Bluetooth, wodurch die gewünschte Musik via Mobilgerät und Apps schnell und einfach abgespielt werden kann. Zudem bieten sie einen integrierten Zugriff auf TuneIn-Internetradiosender sowie auf die Musikdienste Spotify und Deezer, mit denen Musik-Streaming ohne Smartphone oder Tablet möglich ist. Sich die gewünschte Musik einfach ins Zuhause zu zaubern, wird beim BeoSound 1 und BeoSound 2 durch eine weitere magische Finesse unterstrichen. Näherungssensoren erlauben, die grundlegenden Funktionen intuitiv zu steuern. Nähert sich eine Person dem Lautsprecher, wird ihr die Benutzeroberfläche automatisch zugewandt und das System ist bereit, Befehle entgegenzunehmen. Der obere Teil des Lautsprechers lässt sich wie ein Rad drehen, um die Lautstärke zu regeln und durch wischen über oder tippen auf die Oberfläche werden weitere Befehle ausgeführt. Musik im gesamten Zuhause

BeoSound 1 und 2 sind die neuesten Mitglieder des BeoLink Multiroom-Portfolios von Bang & Olufsen. Sie lassen sich als Single-Produkt einsetzen oder zu einer Multiroom-Konfiguration verschmelzen. Dabei können bis zu acht BeoSound 1 und BeoSound 2 Lautsprechersysteme in einer Multiroom-Konfiguration verbunden werden. BeoSound 1 ist ab sofort in den Bang & Olufsen Fachgeschäften zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.295 EUR erhältlich. BeoSound 2 ist ab Ende Oktober 2016 in den Bang & Olufsen Fachgeschäften zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.695 EUR erhältlich. Quelle: Vademecom AG

Nähere Infos unter www.bang-olufsen.com





Event - 31.08.2016 EISA Awards für NODE 2 Der Bluesound NODE 2 hat die Wahl zum "Best European Network Media Player 2016 - 2017" für sich entscheiden können und erhält somit einen der begehrten EISA Awards.



Seit über 30 Jahren stehen die EISA Awards für die beste unabhängige Kaufempfehlung in Sachen Unterhaltungselektronik, die offizielle Preisverleihung wird im Rahmen der IFA am 02. September 2016 in Berlin stattfinden. Die Symbiose aus aktuellster und bester Technik, einem modernen Design, hervorragender Ausstattung und einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis lies die Wahl letztlich auf den NODE 2 fallen. So die offizielle Begründung der EISA Jury: "Die neue Version des vielseitigen Netzwerkspielers besitzt ein schlankeres ­ Design und bietet auch mehr Anschlüsse, darunter kabelgebundenes sowie schnurloses Netzwerk, USB, aptX-Bluetooth sowie eine kombinierte 3,5-Mil­limeter-­Buchse, die analoge oder optische Digitalsignale ausgibt. Auch die ­Bedienung wurde optimiert und vereinfacht: Der NODE 2 kann jetzt Playlisten automatisch vervollständigen und reagiert, dank gesteigerter Prozessorleistung, spürbar schneller. Da unter anderem Spotify, Qobuz, Tidal und das neue MQA-Tonformat implementiert wurden, dürfen sich die Hörer über einen direkten Zugang zu verlustfreiem Web-Streaming freuen. Das Beste an allem ist aber der Klang. Ganz anders, als das zurückhaltende Äußere vermuten lässt, musiziert der NODE 2 dynamisch, dreidimensional und völlig stressfrei." Quelle: Dynaudio Germany GmbH

Nähere Infos unter www.bluesound.com





Event - 01.08.2016 Ingo Schmidt-Lucas ist Preisträger der Echo Klassik 2016 Wegen seiner außergewöhnichen Verdienste in der Kategorie "Audiophile Mehrkanaleinspielung" (3D-Kopfhöreraufnahme) wurde Ingo Schmidt-Lucas für die ECHO KLASSIK 2016 ausgezeichnet. Viele audiophil-online Leser kennen Ingo Schmidt-Lucas bereits als Vater des "Headphone Optimizer" von hd-klassik. Der ECHO KLASSIK ist einer der wichtigsten und bekanntesten Musikpreise der Welt und wird in diesem Jahr zum 23. Mal verliehen. Alljährlich trifft sich das Who's who der klassischen Musik zu dieser glanzvollen Gala. In diesem Jahr ist der ECHO KLASSIK am 9.Oktober im Konzerthaus Berlin zu erleben. Die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), ehrt mit dem ECHO KLASSIK seit 1994 jährlich herausragende und erfolgreiche Leistungen nationaler und internationaler Künstler. Die Preisträger werden von einer Jury ermittelt, die sich aus anerkannten Branchenexperten zusammensetzt. Neben der Würdigung besonderer Produktionen ist ein wesentliches Ziel des ECHO KLASSIK, junge Talente mit der renommierten Auszeichnung zu fördern und die Faszination und Vielfalt klassischer Musik einem breiten Publikum nahe zu bringen. Quelle: Bundesverband Musikindustrie e.V.

Nähere Infos unter www.echoklassik.de





Produktnews - 29.07.2016 Burmester bringt Auro 3D® ins Auto Der ewige Traum vom rollenden Konzertsaal startet in die dritte Dimension: Mit dem bei Hollywood-Filmproduktionen geschätzten Raumklangverfahren Auro-3D® löst das Burmester 3D-Sound-System im neuen Porsche Panamera die Grenzen der luxuriösen Fahrgastzelle akustisch auf - mit einer Klangbühne, die sich plastisch vor den Insassen über dem Armaturenbrett aufbaut. Die Musik wirkt damit natürlicher und transportiert mehr Emotionen - ganz im Sinne der hochoktanischen DNA von Porsche und Burmester. Beflügelt durch 21 Lautsprecher und 21 Endstufen-Kanäle mit einer Gesamtleistung von 1.455 Watt fährt das 3D-Audio-System des neuen Porsche Panamera auf die Pole Position. Schon der Vorgänger setzte Maßstäbe in seinem Segment. Viele Experten sahen darin das beste Sound-System, das sie bis dato auf Rädern gehört hatten. Dank der zum Einsatz kommenden Technologie Auro-Matic® wird aus einem Mono-, Stereo- oder Mehrkanalsignal das spektakuläre Auro-3D® Klangerlebnis möglich. Neben diesem Highlight finden sich noch wesentliche Detailverbesserungen bei den zum Einsatz kommenden Schallwandlern. Sämtliche Lautsprecher erfuhren zum Teil tiefgreifende Veränderungen. Dabei richteten die Entwickler der Berliner Manufaktur besonderes Augenmerk auf ein des Systems: Die im Car-Audio-Bereich exklusiv in Fahrzeugen von Porsche verwendeten Burmester Air Motion Transformer (AMT®), das Geheimnis der extrem klaren und feinzeichnenden Höhenwiedergabe, bekamen wirkungsgradoptimierte Folienmembranen. Mit 0,26 Gramm konnten die Konstrukteure die bewegte Masse fast um die Hälfte reduzieren und gleichzeitig den Leistungsbedarf um den Faktor vier verringern. Der Einsatz eines 2-Wege-Centers in der Mitte des Armaturenbretts stabilisiert die imaginäre Hörbühne durch identische Klangcharakteristik in den für die Klangqualität essenziellen drei vorderen Kanälen. Gegenüber dem bisherigen 1-Wege-Breitband-Center verbessert die neue Konfiguration zudem die Klarheit der Stimmwiedergabe. Davon profitieren Telefonie über die Freisprechanlage genauso wie Ansagen des Navigations-Systems, Hörbücher oder Nachrichtensendungen. Und natürlich die Musikwiedergabe selbst. Quelle: Burmester Audiosysteme

Produktnews - 28.07.2016 Kopfhörerverstärker HV-01 Der HV-01 von Evergreen Audio ist ein Single-Ended Kopfhörerverstärker. Er überzeugt mit physisch, satten Bässen und einer filigranen Auflösung. Seine Transparenz und sein beeindruckendes Leistungspotenzial ist auf die Auswahl der hochwertigen Bauteile und die ausgefeilte Schaltungsarchitektur zurückzuführen. In der Vorstufensektion sorgen zwei Pentoden im Triodenbetrieb für den offenen und weiträumigen Röhrenklang mit den gewünschten harmonischen Anteilen. Eine wohl dimensionierte, diskret aufgebaute Class A-Transistor-Ausgangsstufe im Push-Pull-Betrieb bietet genügend Leistungsreserven für die meisten gebräuchlichen Kopfhörer. Als Koppel-kondensatoren für den Audioweg wurden verlustarme MKP-Typen der Firma Jantzen eingesetzt, woraus sich eine hohe Intensität und kraftvolle Ausdruckstärke ergibt. Um ein optimales Layout-Design zu ermöglichen, wurde ein doppelseitiges Platinenlayout entwickelt. Das separat untergebrachte Netzteil besteht aus einem vergossenen Ringkerntrafo und Low-ESR Kondensatoren von Vishay (Rödersteiner). Für eine optimale Glättung sorgt zusätzlich eine Transistorfilterung. Zur Vermeidung von Störfeldern wird für das Verbindungskabel von Netzteil zum Verstärker ein abgeschirmtes Kabel verwendet. Die Lautstärkeregelung erfolgt durch das hochwertige Alps Poti, das einen hohen Gleichlauf gewährleistet. Zum Standard gehören für uns die vergoldeten WBT-Nextgen Cinch-Buchsen, die auf Wunsch auch in Reinsilber verbaut werden können. Grundsätzlich wird eine PADI´s Feinsicherung verwendet. Das Gehäuse besteht aus eloxierten Aluminium, welches in Schwarz oder in Silber erhältlich ist. Für die Frontplatte entschieden wir uns für vernickeltes, hochglanz poliertes Messing. Quelle: Evergreen Audio Vetrieb:

Evergreen Audio

Thomas Sontowski

Billerbeckstrasse 55

58455 Witten

Web: www.evergreen-audio.de

Tel.: +49 176 438 378 11

E-Mail: evergreen-audio@gmx.de



Produktnews - 22.07.2016 Wiedergabeformat MQA in NAD Komponenten NAD Electronics, der vielfach ausgezeichnete Hersteller von Audio- und Video-Komponenten, gibt mit sofortiger Wirkung die Partnerschaft mit dem Unternehmen MQA bekannt. Die Wiedergabe des MQA (Master Quality Authenticated) Codecs ist mit allen BluOS-kompatiblen NAD Komponenten möglich, sobald das BluOS Firmware Update auf die Version 2.2.5 durchgeführt worden ist. NAD ist stolz darauf, zusammen mit MQA die revolutionäre Technologie anzubieten, mit der Aufnahmen in echter Studio-Master Qualität in Dateien gespeichert werden können, die klein genug sind, um sie zu streamen oder herunterzuladen. Aktuell wird die Wiedergabe von MQA von den NAD Modellen M12, M50 und C 390DD unterstützt. Für die Zukunft sind weitere NAD Modelle angekündigt. "NAD und MQA sind begeistert, dass die Magie echter Studio-Master Aufnahmen nun im eigenen Wohnzimmer erlebt werden kann", kommentiert Greg Stidsen, Director of Technology and Product Planning bei NAD. "MQAs erste Implementierung innerhalb des BluOS Betriebssystems, ermöglichte bereits die Wiedergabe von Studio-Master Quality Audio mit den Komponenten von NADs Schwestermarke, Bluesound. Wir können alle Besitzer von NAD Komponenten mit BluOS nur ermuntern, sich die echten Studio Master Aufnahmen anzuhören. Dies ist eine spannende Entwicklung in der Musikwiedergabe und wir sind stolz darauf, zu den ersten Unternehmen zu gehören, die diese Technologie für Musikliebhaber bereitstellen." BluOS ist ein eigenständiges Betriebssystem für Komponenten der Marken NAD und Bluesound, das nicht nur deren Vernetzung zu Multiroom-Systemen ermöglicht, sondern auch die Nutzung cloudbasierter Streaming-Dienste und den gemeinsamen Zugriff auf Musikarchive im lokalen Netzwerk. Player und Musikquellen werden über die eigene BluOS App gesteuert, die kostenlos für iOS und Android Geräte erhältlich ist. MQA: Unter Verwendung neuester Forschungsergebnisse, in Bezug auf das menschliche Hörempfinden, hat das MQA Team eine Technologie entwickelt, mit der die Magie echter Studio-Aufnahmen eingefangen werden kann. MQA (Master Quality Authenticated) ist eine revolutionäre End-To-End-Technologie, mit der Aufnahmen in Master Qualität in eine Datei gepackt werden können, die klein genug ist, um sie zu streamen oder herunterzuladen. MQA ist rückwärtskompatibel, so dass die entsprechenden Dateien mit jedem Endgerät wiedergeben werden können - MQA ist ein britisches Unternehmen in Privatbesitz.



Quelle: Dynaudio Germany GmbH





Quelle: hd-klassik





Produktnews - 25.06.2016 Headphone Optimizer Pro hd-klassik bietet ab September 2016 die neue Variante des Headphone Optimizers (siehe Testbericht von 11/2015) an. Der Headphone Optimizer Pro bietet zahlreiche zusätzliche Features für Profis (z.B. Mono-, Crossfeed- und MS-Schalter sowie Input > Output), abspeicherbare Setups (u.a. verschiedene Referenzlautstärken und Crossfeed-Einstellungen, per Mikroprozessor, den man über den roten Drehgeber konfiguriert - das Gerät ist ansonsten aber komplett analog...) und passt mit nur 1HE und 1/2 19 Zoll-Breite (zwei kann man somit nebeneinander in 1HE unterbringen) auch leicht ins Flugzeuggepäck (213 x 44 x 260mm).



Hersteller/Vertrieb:

hd-klassik (a division of Cybele Records GmbH)

Am Mühlenberg 24

D-40549 Düsseldorf

Geschäftsführer: Ingo Schmidt-Lucas

Tel.: +49 211 30329-781

Fax.: +49 211 30329-750

E-Mail: info@hd-klassik.com

Internet: www.hd-klassik.com



Veranstaltungsdaten:

Sherman Noir & The Highway Surfers

plus special performance THE EMMA PROJECT

Debut Album Realease Concert

Columbiahalle

Columbiadamm 13-21

10965 Berlin

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

News - 02.05.2016 Neue Führung bei Burmester Die Burmester Audiosysteme GmbH bekommt eine neue Führung: Mit Andreas Henke (43), bislang Marketingleiter bei Porsche Deutschland, konnten die Berliner Klangspezialisten einen ausgewiesenen Vertriebs- und Marketingprofi aus dem Luxussegment verpflichten. Henke war 18 Jahre in mehreren Führungsfunktionen mit Umsatz- und Ergebnisverantwortung in den Bereichen Produktstrategie, Marketing und Top-Kunden-Betreuung tätig. Die Neubesetzung wird zum 01.01.2017 greifen und wurde erwartet, nachdem Firmengründer und Inhaber Dieter Burmester im August 2015 überraschend verstarb. Die seit 1977 in Familienbesitz befindliche Manufaktur hochwertiger Audioanlagen wurde erst kürzlich in einer Studie der Wirtschaftswoche unter den Top 3 der deutschen Luxusmarken gelistet und wächst seit Jahren beständig auch im Bereich Automotive Hifi. Die Gesellschafterin und Ehefrau des Firmengründers, Marianne Burmester, die derzeit die operative Führung wahrnimmt, dazu: "Mit Andreas Henke konnten wir einen international erfahrenen Manager gewinnen, der unsere Kunden und deren Bedürfnisse bestens versteht. Er lebt und versteht unsere Marke, ist leidenschaftlicher Hifi- und Musik-Liebhaber und wird gemeinsam mit dem Team in Berlin das nächste Kapitel für unser Unternehmen aufschlagen. Dabei wird ihm auch sein internationales Netzwerk von Nutzen sein." Auch Henke, der derzeit noch in Diensten seines bisherigen Arbeitgebers steht, freut sich auf die Aufgabe: "Für mich geht ein neuer Traum in Erfüllung: mit diesem Team das Erbe Dieter Burmesters gemeinsam in die Zukunft zu tragen ist Ehre und Herausforderung zugleich. Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt und die Marke maximal begehrlich, um Privat- wie Geschäftskunden und Partner auch zukünftig mit audiophilen Traumprodukten und Dienstleistungen zu verwöhnen." Andreas Henke, Jahrgang 1972, studierte Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft und Sprachen in Deutschland und den USA. Er ist leidenschaftlicher Musikliebhaber, Fotograf und Auto-Fan. Quelle: Burmester Audiosysteme

News - 16.03.2016 Update Disc Control Das CD-Spray Disc Control Plus wurde nun weiter verbessert. Vor fünf Jahren hatten wir das CD-Spray mit großem Erfolg getestet (siehe Testbericht 05/2011).



Gem. creaktivSystems wurde die Wirkung des seit drei Jahrzehnten erfolgreichen CD-Sprays "deutlich" verbessert. Das Layout der Sprühflasche blieb hingegen gleich und der Preis hat sich nur geringfügig geändert: Das 125ml-Spray ist jetzt für 69 Euro zu haben. Vertrieb:

Audio Selection Creaktiv GmbH

Drieschweg 9

D-53604 Bad Honnef

Tel. +49-(0)2224 / 949930

www.creaktiv-hifi.com

News - 18.02.2016 MPS Kabel bei Tom Habke Ab sofort gibt es die MPS Kabel und Steckverbinder bei Tom Habke. Hinter MPS steht ein renommierter Taiwanesischer Kabelhersteller, der neben diversen OEM Produkten auch eine eigene Marke führt. MPS produziert eine außergewöhnlich hohe Qualität. Tom Habke: "Uns haben die Produkte neben ihrer sehr guten haptischen Qualität vor allem klanglich sehr überzeugt - sie spielen weit oberhalb ihrer Preisklasse." Quelle: Tom Habke Vertrieb Deutschland:

Tom Habke Audiovertrieb GmbH

Feldkirchenring 52

D-22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 6076057

www.tomhabke.de

News - 21.12.2015 Stockfisch Records jetzt mit Tannoy Stockfisch-Chef Günther Pauler zählt zu jener seltenen Tonmeister-Spezies, die hohen Wert auf bestes, highendiges Equipment legen - einfach, weil man damit die besten Aufnahmen machen kann. Schon seit langem war er auf der Suche nach einem neuen, großen Monitor - und wurde jetzt fündig. Mit der Tannoy Canterbury fand er genau den Lautsprecher, der ihm vorschwebte. Ein Lautsprecher mit Punkschallquelle und der Autorität eines 38 Zentimeter Tieftöners. Oder wie Pauler sagt: "Die Canterburys sind ganz außergewöhnlich: unglaublich präzise, lebendig und schnell. Das macht so einen Spaß.... Wenn man auf andere Lautsprecher umschaltet, merkt man schnell deren Fehler. Ganz ehrlich: Wir haben viele Lautsprecher hier gehabt. Alles namhaftes Zeug. Gemocht habe ich sie nicht. Die Canterbury dagegen überzeugt schon nach ganz kurzem Hinhören. Das ist der einzige Lautsprecher, den ich auch zu Hause haben möchte." Quelle: TAD Audiovetrieb

Produktnews - 05.11.2015 myaudioart Klangkunstwerke Cocooning heißt das Zauberwort für den Rückzug in die eigenen vier Wände. Die Winterzeit bietet beste Gelegenheit, die hektische Welt einfach mal draußen vor der Haustüre zu lassen und das Zuhause mit all seinen Annehmlichkeiten als einhüllenden Kokon zu genießen. Ein köstlicher Tee, einen schöner Wein, sanftes Licht und gute Musik in einem schönen Ambiente - für viele ist dies der Inbegriff für Entspannung daheim. myaudioart Klangkunstwerke vereinen gleich drei Aspekte des perfekten Cocooning. Sie sind dekoratives Kunstwerk, HiFi Anlage und dezente Beleuchtung in einem. Die einzigartigen Flat Hifi Systeme fügen sich dank der individuell wählbaren Bildmotive perfekt ins Wohnambiente. Hinter dem textilbespannten Rahmen, der in zwei Größen erhältlich ist, verbirgt sich High End Audiotechnik. Sie macht myaudioart zum klangvollen Konzertmeister und bietet Verbindung zu Musik von Smartphone, Tablet, MP-3 und CD-Player, Tuner & Co. Für Bluetooth® Audio Streaming in CD-Qualität sorgt aptX® Audio Codec. Syncronice-Empfänger und Apple Airport Express Option kennzeichnen das myaudioart Spitzenmodell. Ein besonderes Highlight beim großen myaudioart System ist die LED-Hintergrundbeleuchtung Ambient Light, die myaudioart mit ansprechenden Lichteffekten besonders zur Geltung bringt und eine wohltuende Atmosphäre schafft. Quelle: Audio Art GmbH Kontakt

Audio Art GmbH

Hünegräben 26

D-57392 Schmallenberg

Tel.: +49 (0) 2972 974 933

Web: www.myaudioart.de

Flyer 256 KB

Produktnews - 27.10.2015 Silver Hybrid Absolut Phase Um den großen Markt der Premium-Klasse mit einem bezahlbaren echten High-End-Cinchstecker bedienen zu können, hat das deutsche Unternehmen Horn Audiophiles in zweijähriger Entwicklungszeit und Fertigungsoptimierung hochwertige Silberstecker aus 99,9 % Reinsilber geschaffen. Gem. eigenen Angaben soll die "Verbindung" Endkunden und die Fachhändler gleichermaßen mehr als zufriedenstellen. Der Stecker wird zu Steigerung der elektrischen Übertragungsqualität und Reduzierung des Skin-Effektes oberflächenvergrößert und massereduziert als Hohlleiter gefertigt. Der speziell abgestimmte, thermisch behandelte Kunststoffkörper hält den Hohlleiter mit einer relativen Permittivität < 2,6 in exakt konzentrischer Position. Der Preis je Stecker liegt bei 29,00 Euro. Erhältlich sind die Silberstecker im 4er-Set. Quelle: Horn Audiophiles Kontakt

Horn Audiophiles

Weher Straße 25

D-32369 Rahden

Tel.: 05771 - 91 746 92

E-Mail: horn.audiophiles@t-online.de

Web: www.horn-audiophiles.de

Flyer XC-HM82 1,37 MB

Produktnews - 25.09.2015 Getuntes Micro-Hifi-System von Pionieer Hinter der hochwertigen Aluminiumfront hat alles Platz genommen, was unter dem Begriff "Moderne Medien" versammelt ist: USB, Aux-Eingang, WiFi/WLAN, DLNA, AirPlay, Internetradio und Spotify Connect. Das sind die Tugenden die des Musikliebhabers Herz höher schlagen lassen. On Top werden auch CDs wiedergegeben. Bei all der Ansammlung modernster Technik, stand Pioneers wichtigste Tugend, der Klang, immer im Vordergrund der Entwicklung. Optimale Voraussetzungen für effektives PHONOSOPHIE-Tuning. Durch die gezielten Tuningmaßnahmen konnte PHONOSOPHIE noch mehr herausholen. Es ist speziell bei kleinen Geräten ein Problem zu erkennen: Die hohe Integration und extreme Packungsdichte der Bauteile und Schaltungen, führt ganz zwangsläufig zu einer großen Interaktion untereinander. Mit der PHONOSOPHIE-Aktivatortechnologie ist PHONOSOPHIE in der Lage, diese Art von "hausgemachtem Elektrosmog" deutlich zu reduzieren. So wird die Dynamik erheblich gesteigert und läßt die Musik mit großer Präsenz im Hörraum erklingen. Der Preis des getunten Universalkönners liegt bei 1.500 Euro. Quelle: Phonosophie Kontakt

Phonosophie

I. Hansen Vertriebs GmbH

Luruper Hauptstr. 204

D-22547 Hamburg

Tel.: +49(0)40 83 70 77

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de



Produktnews - 04.09.2015 Neuer Vinyl- & Disk-Reiniger Eine "Freilegung der Klangkapazität des Tonträgers" versprechen die DEINFORMER® Produkte von HMD Tuning. Die Reinigungsflüssigkeit ist nach Aussage des Hersteller schadstofffrei, werterhaltend und oberflächenneutral. Für Vinyl und Plattenwaschmaschinen wird der DEiNFORMER® VINYL empfohlen. Zur Reinigung von CD, DVD, CD-R wird der DEiNFORMER® DISK angeboten. Beide Produkte werden in einer 100 ml Flasche geliefert und sind für jeweils Euro 119,- zzgl. Versandkosten erhältlich. Kontakt

HMD Technologie Transfer

Hubert Dietrich

St.-Martin-Str. 3

D-81541 München

Web: www.deinformer.com

E-Mail: de@deinformer.com

Tel: (0)89 - 99 98 23 77





Vertriebsnews - 27.08.2015 Neuer Dachname Libra Audio Robert Ross und Klaus Stahl haben weitere Hersteller in ihr Vertriebs-Portfolio aufgenommen, den jüngsten Neuzugang bildet der dänische Lautsprecher-Hersteller System Audio. Alle aktuellen Vertriebsaktivitäten vereinen sich jetzt unter dem Dachnamen Libra Audio. Unter dem Dach von Libra Audio werden ab sofort die Produkte der Marken PSB, System Audio, Kennerton und Pear in Deutschland distribuiert. "Mit Kennerton aus Russland haben wir einen besonders innovativen Hersteller von High-End-Kopfhörern gewonnen, der Referenz-Klang mit einzigartigem Design verbindet", so Robert Ross. Neben den Over-Ear-Kopfhörern Odin, Magister und Vali sowie vier In-Ear-Modellen bietet Kennerton den Hybrid-Kopfhörer-Verstärker EGO mit integriertem USB-DAC an. Seit Februar 2015 vertreibt Libra Audio die Plattenspieler und Tonarme von Pear Audio Analogue. Hinter Pear Audio steht Peter Mezek, die Entwicklungen seines Freundes Tom Fletcher werden in Slowenien von Hand gefertigt. Zur Pear Audio Blue-Serie gehören die Masselaufwerke Kid Punch, Kid Thomas und Kid Howard, der Plattenspieler Robin Hood sowie zwei Unipivot-Tonarme. Im Juni diesen Jahres betraute auch System Audio-Gründer Ole Witthoft Libra Audio mit dem Deutschland-Vertrieb seines umfangreichen Sortimentes von Stand-Lautsprechern, Kompakt-Modellen, Centern, Subwoofern und On Wall-Speakern. Unter anderem neu im Programm sind die Aktiv-Varianten der Kompakt-Monitore Saxo 1 und Saxo 5 mit Bluetooth aptX. "Mit System Audio können wir Lautsprecher für Musikliebhaber anbieten, die das Außergewöhnliche suchen", sagt Klaus Stahl. Kennerton-Kopfhörer profilieren sich mit High-End-Performance und edelsten Materialien. Mit Pear Audio-Plattenspielern leben die neuesten Ideen von Analog-Legende Tom Fletcher weiter. System Audio-Lautsprecher bieten authentischen Klang und attraktives Design nach skandinavischer Schule. Quelle: Libra Audio Kontakt

Libra Audio

Stahl/Ross Gbr, Klaus Stahl und Robert Ross

Web: www.libra-audio.de

E-Mail: zentrale@libra-audio.de

Tel: 0 700 / 772 000 00

Fax: 0 60 82 / 929 66-91

Weilbergstraße 6

61389 Schmitten



18.08.2015 Dieter Burmester ist tot In tiefer Trauer, aber gleichzeitig mit großer Dankbarkeit für sein Wirken, gibt die Burmester Audiosysteme GmbH den Tod des Firmengründers und Geschäftsführers Dieter Burmester bekannt. Er starb am 15.08.2015 nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin-Zehlendorf. Bis zu seinem Tod leitete er das 1978 gegründete Unternehmen. Dieter Burmesters Anspruch und Ziel waren von Beginn an die perfekte Verbindung von souveränem Klang, technologischer Innovation und zeitlosem Design. Heute steht die Marke Burmester weltweit für kompromisslosen Klang und höchste Fertigungsqualität. Der 1946 geborene Musiker und Ingenieur verkörperte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern diesen Anspruch in perfekter Weise. Vor zehn Jahren nahm er die Herausforderung an, das High End Klangerlebnis auch im Automobil zu realisieren. Nach dem erfolgreichen Debut im Bugatti Veyron setze er dieses Ziel auch in den Premiumfahrzeugen von Porsche und Mercedes-Benz um. Dieter Burmester war ein international geschätzter und anerkannter Pionier der High End Branche. Mit vielen seiner legendären Audio Komponenten hat er Ikonen der High End Welt geschaffen. Seine Leidenschaft für die Musik und ihre Wiedergabe auf höchstem Niveau waren für ihn stetiger Antrieb innovative Wege zu beschreiten. Seine kreative Energie und sein mitreißender Enthusiasmus waren Triebfeder selbst außergewöhnliche Projekte zum Erfolg zu führen. Es war Dieter Burmester eine Herzensangelegenheit, sein umfassendes Wissen und die Kunst zu Hören an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Gemeinsam mit seiner Frau Marianne Burmester als Geschäftsführerin werden sie das Unternehmen in seinem Sinne weiterführen. Quelle: Burmester Audiosysteme

Produktneuheit - 14.08.2015 Headphone Optimizer Der Headphone Optimizer von hd-klassik ist ein individuell an die Klangeigenschaften des eigenen Kopfhörers angepasster Spezial-Amplifier. Durch Vermessen wird die spezifische Frequenzkurve des Kopfhörers ermittelt und bei der Verstärkung des Audiosignals berücksichtigt. Dies ist notwendig, da kein Kopfhörer eine lineare Frequenzkurve aufweist und selbst zwischen linkem und rechten Hörerchassis durch Fertigungstoleranzen deutliche Pegelunterschiede auftreten können. Der Headphone Optimizer korrigiert die Frequenzgangabweichungen - im Ergebnis wird der gesamte Hörbereich nahezu linear wiedergegeben. Die Hightech-Komponente ermöglicht zudem auch hörbehinderten Musikliebhabern eine individuelle Anpassung an ihre Hörkurve. Den Headphone Optimizer ist in vier Varianten zwischen 2.499 und 3.499 Euro erhältlich; für das Einmessen werden 249 Euro je Kopfhörer verrechnet. Nähere Produktdetails unter www.hd-klassik.com. Ein unverbindliches Probehören ist zudem am 26./27. September mit vier verschiedenen Kopfhörern auf der CanJam-Messe in Essen (Stand 25) möglich. Anmerkung der Red.:

Wir konnten bereits einen dynamischen Hörer der 400 Euro-Klasse (Sennheiser HD 700), als auch einem Elektrostaten (Stax Lambda Reference SR-507) mit dem Headphone Optimizer probehören. Bei beiden Kopfhörermodellen verbesserte sich der Klang deutlich in puncto Transparenz und Durchhörbarkeit, unnatürliche nasale Stimm-Artifakte wurden durch die Optimierung sogar aufgelöst. Hersteller:

hd-klassik

Am Mühlenberg 24

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 30329-781

Fax.: -49 211 30329-750





Produktneuheit - 16.06.2015 Rack-System BoxIT! Das Besondere an dem poppigen Racksystem von creaktiv ist seine Vielseitigkeit. Es kann sowohl aufgestellt, als auch an der Wand befestigt werden. In beiden Fällen werden die Kabel durch eine Blende abgedeckt und sind damit "quasi" unsichtbar. Wird das Racksystem an die Wand gedübelt, kann das Rack aufgeklappt werden. Somit lassen sich alle Komponenten mühelos verkabeln. Die Module mit verschiedenen Oberflächen und Dekors an Außen- und Innenflächen und unterschiedlichen Maßen sind frei wählbar. Hersteller:

Audio Selection creaktiv GmbH

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224 / 949950

Fax.: 02224 / 949951

www.creaktiv-hifi.com

Produktneuheit - 22.05.2015 Kabel-Management-System STAYWIRED PRO BASIC® Ob Audio oder Video: ohne Kabel geht es nicht! Doch mit der Anzahl der Komponenten nimmt auch das Durcheinander zu. Das muss jedoch nicht sein, denn es gibt eine elegante wie gleichermaßen effiziente Ordnungslösung. Die Kabel werden einfach mit einem hochwertigen, schmutzabweisenden Stoff-Schlauch ummantelt. Dank eines durchdachten Reißverschluss-Konzeptes ist die Handhabung einfach und schnell. Der Schlauch besteht aus einem doppelschichtigen Gewebe mit eingearbeiteter Membran und hat antistatische und wärmeabweisende Wirkung. Zudem ist er schwer entflammbar und kann gewaschen werden. Bei einem Innendurchmesser von 22 mm lassen sich etwa 10 Kabel verhüllen. Die Kabelschläuche gibt es in Längen von 80-750 cm und sind u.a. bei www.staywired.de ab 14,95 Euro erhältlich. Anmerkung der Red.: Aus klanglichen Gesichtspunkten sollten bei hochwertigen Audioanlagen die Signalkabel von den Netzkabeln getrennt gehalten werden. Also besser zwei Kabelschläuche bestellen.

Vertrieb Deutschland:

SELTUA Solution & Services

Dornacher Str. 3

D-85622 Feldkirchen/München

Telefon: +49 89 321 68 584

Telefax: -49 89 961 69 134

E-Mail: sales@staywired.de

Webseite: www.staywired.de oder www.seltua.com

Produktneuheit - 21.05.2015 Raumaktivator von Phonosophie Bei dieser unauffälligen Halbkugel handelt es sich um einen Luft-Ionisator. Das Gerät reichert die Moleküle der Raumluft mit einer negativen Ladung an. Im Gegensatz zu positiv geladenen Luftmolekülen (wie sie normalerweise in geschlossenen Räumen vorhanden ist) wirkt sich die negative Ladung günstig auf das Wohlbefinden und das Hörvermögen aus. Negativ geladene Luftmoleküle findet man normalerweise in der Natur nach Gewittern, in der Nähe von Wasserfällen, dem Meer und als Nebenprodukt der pflanzlichen Fotosynthese. Die Neuentwicklung ist für 1.500 Euro erhältlich.

Bezugsadresse:

Phonosophie

I. Hansen Vertriebs GmbH

Luruper Hauptstr. 204

D-22547 Hamburg

Tel.: +49(0)40 83 70 77

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de



Flyer T-Serie 556 KB

News - 05.02.2015 Neue getunte Pioneer-Komponenten: BDP-LX88 und N-70 Seit 2012 arbeitet Pioneer eng mit Phonosophie zusammen. Nun bietet Phonosophie den neuen Universalplayer BDP-LX88 und den neuen Netzwerkplayer N-70 der T-Serie als Tuningkomponenten an. Die Schwerpunkte des Tunings liegen beim Netzteil und der Entstörung mittels Phonosophie-Aktivator-Technologie. Im Ergebnis gibt es durch den Eingriff eine "...gesteigerte Dynamik und eine verbesserte Nähe zum musikalischen Geschehen...bessere Darstellung der kleinen Töne". Zum Lieferumfang der Geräte gehören die hochwertigen Netzkabel der Ag-Serie mit versilberten Kontakten und sauerstoffreinen Reinkupferkabel sowie ein Signalkabel der PK2-Serie.



Preis:

Universal Disc-Player BDP-LX88: 3.200 Euro

Netzwerkplayer/Streamer N-70: 3.000 Euro Bezugsadresse:

Phonosophie

I. Hansen Vertriebs GmbH

Luruper Hauptstr. 204

D-22547 Hamburg

Tel.: +49(0)40 83 70 77

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de