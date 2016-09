Fotos und Kommentare: Martin Boettcher

Norddeutsche HiFi-Tage 2016

Am 06. und 07.02.2016 fanden die Norddeutschen HiFi-Tage in gepflegter Atmosphäre des Holiday Inn Hotels in Hamburg statt. Der Eintritt war frei und es wurde jede Menge geboten. Martin Boettcher war vor Ort - hier ist seine Fotoreportage:

Gryphon

Ein "kleines" Setup von Gryphon: CD-Player Scorpio, Vollverstärker Diablo und der Lautsprecher Mojo, der spaßeshalber als Regallautsprecher bezeichnet wurde. Eine tolle Vorführung der TAD-Leute mit viel Spaß an der Musik. Die Mojos spielten als hätten sie selbst Lust auf die Musik. Interessantes Detail: Die massiven Grafitwiderstände mit denen man die Frequenzweiche anpassen kann.

Web: www.gryphonaudiodesign.de

REGA

Im selben Raum konnte man einen REGA RP10 mit dem extrem in der Masse reduzierten Plattenteller aus Silikatkeramik (im Grunde dasselbe Material das auf der Außenhaut des Space-Shuttle verwendet wurde) erleben. Das Geheimnis des seidig spielenden Systems wurde noch nicht gelüftet, da ist aus Richtung Japan etwas Interessantes und dazu noch Bezahlbares zu erwarten.

Web: www.rega-audio.de/phono/rp10

Olasonic

Schickes, weißes Nano-Hifi aus Japan, von ehemaligen Sony Ingenieuren entwickelt.

Web: www.axiss-europe.de/nano-compo/nano-ua1/

Technics

Eine aufgeräumte, elegante Präsentation im belebten Eingangsbereich. Leider so still wie in einem Museum. Die Neuauflage des Discolaufwerks schlechthin verlangt nach einem DJ. Der wunderbar präsentierte Verstärker hätte die Beats bestimmt gut auf die Lautsprecher bekommen.

Web: www.technics.com

Nagra

Beinhartes High-Level Industriedesign in unzerstörbarer Schweizer Qualität. Gefühlte Garantie 400 Jahre auf alle Verschleißteile. Musikwiedergabe mit Präzision aber nicht unterkühlt. Beim Nagra Classic Amp findet sich eine Reminiszenz an alte Zeiten (der NAGRA II CI NAGRA II von 1955-56 hatte bereits diese Art der Beleuchtungseinstellung): Ein Kippschalter für die mehrstufige Displaydimmung.

Web: www.nagraaudio.com

Brinkmann

Kann die Röhrenbestückung eines Netzteils für den Brinkmann Bardo den Unterschied machen? Der Vertrieb sagt: ja! Zu hören war hier gerade nichts, aber das Teil glühte wunderschön ...

Web: www.brinkmann-audio.de

Lehmannaudio / Scheu Analog

Zu Lehmannaudio lohnt ja immer ein Blick. Nach allerhand hörtechnischen und optischen Dickschiffen tun die klaren, kleinen Lautsprecherböxchen namens "Odeon audio Orfeo" Auge und Ohr gut. Der Klang war ihnen komplett enthoben, überall im Raum war man gut versorgt. Eine feine Geste war das Abspielen einer 7" Single - Kleinformate waren so unter sich.

Web: www.lehmannaudio.com und www.scheu-analog.de

Tom Habke, Larsen, Audiobyte

Kein Show-Off (wie leider so oft) sondern eine wunderbare Vorführung von bezahlbarem Hifi. Larsen-Lautsprecher müssen an der Wand stehen und lösen damit nicht nur manches Platzproblem. Sie klingen sehr räumlich und haben trotz ihrer Größe durchaus Punch. Viele Besucher hielten die Aufstellung der Boxen nachvollziehbarerweise für einen Scherz. War aber keiner, die können wirklich so spielen. Hier konnte man etwas für HiFi-Messen Seltenes erleben: laute Begeisterungsäußerungen beim weiblichen Publikum.

Elektronik: THE FUNK FIRM Little Super Deck PHONOSOPHIE/Pioneer A-30 PHONOSOPHIE/Pioneer PD-50 Auralic Aries Femto, Audiobyte Black Dragon (was für ein schönes Display)

Aktyna

Geräte- und Lautsprecherfüße von Aktyna. Nach einigen ernüchternden Erlebnissen endlich so was wie ein Silberstreif. Nein eigentlich viel mehr als das.

Bei Tom Habke gab es eine Tafel, auf der die aktuell präsentierte Gerätekombination mit Preisen angeschlagen wurde. Guter Service.

Silent Wire

Der renommierte Hersteller von Kabeln und Netzfiltern begeisterte durch eine fundierte Beratung ohne fachchinesisch und ohne Langeweile. Beeindruckt hat mich das Angebot von Silent Wire, bei dem man ein Testgerät (mit allen Filterstufen) ausgeliehen bekommt, um damit zuhause zu testen, welcher Filter zum persönlich empfundenen, besten Ergebnis führt. Erst danach wird das entsprechende Gerät gebaut und in verschiedenen anderen Details angepasst. Toll. Ich hatte keine Gelegenheit die hier verwendeten Lautsprecher GammuT Phi MKII an anderer Stelle noch mal zu hören. In der Kombination mit dem Verstärker Trigon Energy und dem Netzfilter stand die Musik sauber gestaffelt, losgelöst vom Lautsprecher mitten Raum. Und das mit einem Bass, der einen den Subwoofer suchen lässt. Es gab keinen, ich hab nachgeguckt.

Luxmann / QUAD

Hier ist im besten Sinne nichts ent-, ver- oder umwickelt worden. Dieser Klang reift wie gute Rockmusik und wird immer ein "geiler" sein.

Burmester

Elegantes Retrodesign von Burmester. Hat was von einem James Bond Loft.

Web: www.burmester.de

AUDIOLAB

Kabel vergessen. Schade. Die Britten ziehen gerade alles auf links und kommen mit allerhand neuen Geräten. Wir werden uns bis zur High End in München gedulden müssen.

ASCENDO

Dicke Hose bei ASCENDO. Die SMSG 15 und die CCRM 12 sehen nach Bühne aus und so hauen sie auch raus. Soviel live war selten! Besonders schön und nachhaltig beeindruckend war es, als der gut gelaunte Präsentator eine deutlich abgenudelte, etwas wellige Konstantin Wecker-Platte aus dem Hause Polidor (Massenpressung) auflegte und das Lied "WILLY" spielte. 12 Mann mit glasigen Augen im Raum, die alle ein wenig das Gefühl hatten gerade bei dem Konzert von damals dabei gewesen zu sein. Und niemand hat sich getraut während der Vorführung aufzustehen und den Raum zu verlassen. Das Abspielen der alten welligen Konstantin Wecker Platte bei Ascendo war eine ganz tiefe Verbeugung vor dem musikalischen Inhalt. Im Umfeld der technischen Leistungsshow (zu der HiFi-Messen meist geraten, da technische Werte landläufig das einzig vergleichbare Größe erscheinen) war das ein sehr angenehmer Moment. Ein paar solche Lieblingsplatten mit Lieblingsknacksern hat wohl jeder Vinylliebhaber zu Hause und würde sie auf keinen Fall mehr hergeben.

CYRUS / Vortex

Man sollte immer etwas Zeit für die Geräte von CYRUS mitbringen, der wunderbare Klang nimmt einen mit zunehmender Ruhe sanft in die Arme. Die Anlage war ausgerüstet mit der neuesten Lösung gegen Störungen im Bereich der Erdung. Den Vortex Ground-Optimizer sollte man im Auge und am Ohr behalten. Ein umfangreicher Test wird sich lohnen.

PUNKT

Wohl nicht HighEnd, nicht entstört und ganz ohne Filter. Dafür aber mit sehr ansprechendem Design.

Web: www.punkt.ch

THE FUNK FIRM

Ein Hidden Champion der Norddeutschen HiFi-Tage: der Plattenspieler Little Super Deck von The Funk Firm. Diesen Dreher habe ich mehr als fünf Hörräumen bei unterschiedlichen Anbietern in unterschiedlichsten Kombinationen genießen können, obwohl weder Vertrieb noch Fachhandel anwesend waren. Prächtiger Dreher, super Preis-Leistung.

Web: www.thefunkfirm.co.uk und www.blackforestaudio.de

PHONOSOPHIE

Ingo Hansen und Norbert Maurer traten in guter, alter Manier abwechselnd auf. Der dampfenden Präsentation Hansens folgte die grundlagentheoretische Erklärung durch Herrn Maurer. Beide binden eine große Anzahl interessierter Besucher, die Schnittmenge derer, die beides hören wollen, ist eher klein. Der Raum war durchgehend gut gefüllt. PHONOSOPHIE präsentierte eine getunte Version des neuen Flagschiffes aus dem Hause CANTON: die insgesamt auf 100 Stück limitierte KARAT JUBILÉE 3. Für Ingo Hansen derzeit der Lautsprecher, der seinen Vorstellungen vom Livesound am nächsten kommt. In der T-SERIE tut sich im Bereich PIONEER derzeit allerhand, so wurden am Wochenende eine upgedatete Version des großen Verstärkers A-70DA und der Netzwerkplayer N-70A (siehe Vergleichstest) vorgestellt.

Anmerkungen

Die Messe war sehr gut besucht, auch von Frauen. Manchmal war es etwas drängelig, aber die Stimmung war sehr entspannt und gelegentlich quirlig. Die CD wurde fast nirgendwo mehr zum Vorspielen eingesetzt, lieber Platte oder High Res Stream. Gelegentlich wurden selbst digitalisierte Vinyls vom Netzwerkplayer gespielt. Sonderbarerweise gab es etliche Aussteller, die sich auf der Messe unwohl fühlten und nicht so recht den Kontakt zu ihren Besuchern suchten. Dem potenziellen Kunden sollte man das Gefühl des Willkommenseins geben, sonst ist er schnell wieder raus. Als Gegenbeispiel möchte ich The Gryphon anführen - ich hätte mich nicht gewundert, wenn mir der dänische Salesmanager noch ein Bier angeboten hätte. Was mich auch gewundert hat, ist, dass kein einziger Aussteller offen auf seine Fachhändler verwiesen hat. Man könnte die Norddeutschen HiFi-Tage ja als lokale Messe bezeichnen, da wäre eine Übersicht über die lokale Verfügbarkeit der Produkte doch sinnvoll, oder?