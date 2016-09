Kopfhörervergleich auf der HIGH END® 2016

Hochwertige Kopfhörer haben Konjunktur

Kopfhörer gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind quer durch alle Altersgruppen angesagt. Bereits seit 2008 zeichnet sich in diesem Marktsegment ein stetiges und bemerkenswertes Wachstum ab. Kopfhörer sind mittlerweile ein Millionenmarkt geworden und ein Ende des "booms" ist nicht in Sicht.

Foto: HIGH END SOCIETY

Im Jahr 2010 noch wurden weltweit rund 259 Millionen Kopfhörer verkauft. 2015 sind es nach den aktuellen Hochrechnungen bereits 290 Millionen (Quelle: GfK).

Es gibt viele Gründe für das Musikhören über Kopfhörer. Die einen lieben den direkten Klang und wollen ungestört laute Musik hören und deshalb den unmittelbaren Nachbar oder Partner nicht verärgern. Den anderen dient der Kopfhörer zur akustischen Abschirmung von der Außenwelt. Es geht also nicht nur um die volle Dröhnung im Ohr, es geht auch um Stille.

Bei Kopfhörern wurden in den letzten Jahren gewaltige Entwicklungsfortschritte gemacht. Hochwertige Modelle unterdrücken dabei die Geräusche aus der Umgebung und ermöglichen so einen störungsfreien Musikgenuss. Die aktive Geräuschunterdrückung von Kopfhörern macht es möglich, Musik trotz Lärm in der Umgebung entspannt zu genießen.

Galten sie früher fast ausschließlich als Zubehör zur HiFi-Anlage im Wohnzimmer, so sind sie heute auch aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Inzwischen ist die Vielfalt an unterschiedlichen Kopfhörern so groß, dass man als Nichtfachmann den Überblick verliert.

Kriterien wie Audioqualität und ein angenehmer Tragekomfort sind erste Entscheidungshelfer. Doch gute Kopfhörer sollen heute nicht nur technisch auf höchstem Niveau ausgestattet sein, sondern auch optisch und ergonomisch ansprechend gestaltet sein.

Die Produktvielfalt ist mittlerweile mehr als umfangreich. Dabei hat der Trend zu Kopf- hörern, die mit einer großartigen Klangqualität beeindrucken und vollen Hörgenuss bieten, in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Mit den Ansprüchen der Kunden darf aber auch der Preis steigen. Heute sind deshalb zunehmend aufwändige Produkte für den anspruchsvollen Audiokonsum gefragt. Modelle für weit mehr als 1.000 Euro sind deshalb keine Seltenheit mehr.

Neu eingerichtete Hörbar zum Kopfhörervergleich

Foto: HIGH END SOCIETY

Die Besucher der HIGH END haben in Halle 2 Stand F10 die Möglichkeit, unterschiedliche Kopfhörermodelle direkt zu vergleichen. Insgesamt werden ca. 30 Kopfhörer verschiedenster Preisklassen mit einheitlich hochwertigen Kopfhörerverstärkern an allen Hörplätzen ausgestattet. Bei der Musikauswahl werden identische, nicht datenreduzierte oder komprimierte Musikstücke unterschiedlicher Genres ausgewählt, damit der Hörer direkte Vergleichsmöglichkeiten hat. Diese werden über iPads angesteuert, die leicht und intuitiv bedienbar sind.

Quelle: HIGH END SOCIETY

Veranstaltungsdaten:

Termin: 05. Mai - 08. Mai 2016 Ort: MOC München - Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann Fachbesuchertag: Donnerstag, 05. Mai 2016 (nur mit Vorab-Registrierung) Öffnungszeiten: Täglich 10:00 bis 18:00 Uhr Eintritt: Fachbesucher mit Vorabregistrierung: 20 Euro

Fachbesucher vor Ort: 40 Euro

Publikum (06.-08.05.2016): 12 Euro/Tageskarte;

2-Tagesticket: 20 Euro;

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt Veranstalter: HIGH END SOCIETY SERVICE GMBH

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal-Germany

Tel. +49 (0)202 - 70 20 22

Fax: +49 (0)202 - 70 37 00

E-Mail: info@HighEndSociety.de

Internet: www.HighEndSociety.de

Facebook: www.facebook.com/HighEndSociety

Twitter: http://twitter.com/HighEndSociety