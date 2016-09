HIGH END® 2015 - Die Leitmesse für Audio und Video

Die HIGH END®, als weltweit größte Messe der Audio-Branche, verzeichnet ungebrochenen Zulauf. Bereits zwei Monate vor dem Messestart waren die Flächen der HIGH END komplett ausgebucht. Das kontinuierliche Wachstum der HIGH END sowie die positive Resonanz von Ausstellern, Fachbesuchern und der Presse, unterstreichen das erfolgreiche Konzept der Messe als größter Marktplatz der Audiobranche. Das enorme Interesse zeigt, welches Potenzial der Markt für den Bereich der Unterhaltungselektronik bereithält.

Probehören HIGH END® ON WHEELS

Foto: HIGH END SOCIETY

Laut einer Studie des Personaldienstleisters Randstad sitzen deutsche Arbeitnehmer an jedem Werktag durchschnittlich 90 Minuten hinter dem Lenkrad; einige davon natürlich noch viel länger. In unserem hektischen Alltag geprägt von Stress und Ruhelosigkeit gibt es kaum noch einen Ort, am dem man ungehindert Musik in guter Qualität hören kann. Das Auto aber ist ein persönlicher Lebensraum und dient als Rückzugsort - fast schon vergleichbar mit dem eigenen Wohnzimmer. In Halle 2 haben die Besucher der HIGH END 2015 die Gelegenheit, außergewöhnliche Soundanlagen in Autos der vorwiegend gehobenen Klasse zu hören.

Diesmal war in Halle 1 der "Newcomer-Bereich" eingerichtet, auf dem Start-up Unternehmen ihre Projekte vorstellen können. Bewerben konnten sich bei der HIGH END SOCIETY alle Unternehmen, die ein Gewerbe angemeldet haben, welches nicht länger als 24 Monate besteht und erkennbar im Bereich der hochwertigen Unterhaltungselektronik angesiedelt sein musste. Auf der HIGH END® 2015 präsentierten in diesem Bereich insgesamt acht Newcomer ihre Entwicklungen.

Digitale Musik

Foto: HIGH END SOCIETY

Mittlerweile werden Millionen Songs nicht nur als Download, sondern auch per "Flatrate" bezahlt. Diese gravierende Änderung im Nutzungsverhalten der Verbraucher hat sich natürlich auch in unserer Branche manifestiert. Sowohl die Internet-Übertragungsgeschwindigkeiten (Bandbreiten), wie auch die zur Verfügung stehenden Speichermedien erlauben es jetzt ohne Reue, die Musik in voller Qualität zu genießen. Weder datenreduziert noch datenkomprimiert. Zahlreiche Aussteller bieten auf der HIGH END® 2015 digitale Musikangebote in Form von Streaming-Services oder Musik-Downloads an.

Messeverkauf von Vinyl

Foto: HIGH END SOCIETY

Fans erlesener Tonträger hatten in den Messehallen wieder die Möglichkeit, musikalische Schätze zu entdecken und zu kaufen. Hersteller und Importeure bieten wieder erlesene Software an. Das bunte Treiben und Stöbern in diesem Bereich der Messe gehört zu den besonderen, traditionellen Highlights der HIGH END® Messe. Präsentiert werden über 200 Labels verschiedener Schallplatten, CD-, SACD-, Blu-ray- und DVD-Pretiosen. Hier werden die Musikliebhaber fündig, denen der reine Zugang zur körperlosen Musik als Download nicht ausreicht. Nicht umsonst erfreuen sich physische Tonträger, allen voran die Vinyl-Schallplatte, nach wie vor und unabhängig vom saisonalen Geschäft, einer gesunden Nachfrage.

Vortrag Technologiebühne

Foto: HIGH END SOCIETY

An allen Messetagen bekamen die Besucher auf der Vortragsbühne wie immer ein umfangreiches und spannendes Informationsprogramm. Renommierte Fachreferenten boten Inspirationen und Informationen. Seit 2005 hat sich die Technologiebühne als attraktive und feste Größe im Rahmenprogramm der HIGH END® etabliert und ist zu einem festen Bestandteil der Messe geworden. Die Teilnahme war für alle Messebesucher kostenfrei.

Es spielten folgende Künstler:

Klarinettensextett Klarischnättra

Das Sextett spielte bereits 30 Minuten vor der offiziellen Eröffnung der HIGH END 2015 klassische, volkstümliche und zeitgenössische Kompositionen.

Das Sextett spielte bereits 30 Minuten vor der offiziellen Eröffnung der HIGH END 2015 klassische, volkstümliche und zeitgenössische Kompositionen. Das Tilmann Schneider Swing Terzett

Stets gut gelaunt beglückten sie die Zuhörer mit humorvollen Swingschlagern, romantischen Balladen und Chansons.

Stets gut gelaunt beglückten sie die Zuhörer mit humorvollen Swingschlagern, romantischen Balladen und Chansons. United Blues Experience

Traditioneller, erdiger Blues mit bayrischer Seele. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ein Solo des Ausnahme-Gitarristen Wolfgang Bernreuter anlässlich einer Sondervorstellung bei Canton/Phonosophie.

Traditioneller, erdiger Blues mit bayrischer Seele. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ein Solo des Ausnahme-Gitarristen Wolfgang Bernreuter anlässlich einer Sondervorstellung bei Canton/Phonosophie. Jazz-Sängerin Lyn Stanley

Die sehr persönliche Sprachmelodie faszinierte im Ausstellungsraum von Purist Audio Design die Besucher und erinnerte mit ihren Balladen an die Ära der 50er Jahre.

Veranstaltungsdaten:

Termin: 14. Mai - 17. Mai 2015 Ort: MOC München - Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann Fachbesuchertag: Donnerstag, 14. Mai 2014 (nur mit Vorab-Registrierung) Öffnungszeiten: Täglich 10:00 bis 18:00 Uhr Eintritt: Fachbesucher: 20,00 Euro bei Vorabregistrierung (gültig für alle Tage)

Publikum: 12,00 Euro/Tageskarte, gültig an den Publikumstagen (15.-17.05.2014) Veranstalter: HIGH END SOCIETY SERVICE GMBH

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal-Germany

Tel. +49 (0)202 - 70 20 22

Fax: +49 (0)202 - 70 37 00

E-Mail: info@HighEndSociety.de

Internet: www.HighEndSociety.de

Facebook: www.facebook.com/HighEndSociety

Twitter: http://twitter.com/HighEndSociety