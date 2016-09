Karl Belkner - 24.02.2013

HIGH END ON TOUR in Nürnberg

Vom 23.-24.02.2013 wurden in 13 Räumen des Süd-West-Hotels in Nürnberg unter Wohnraumbedingungen hochwertige Audioanlagen vorgeführt. Über 70 Marken konnten fernab von Stress und Hektik in aller Ruhe bestaunt und "belauscht" werden.

Aber auch diverse Anbieter von hochwertigen Zubehör fanden ihren Weg nach Nürnberg. Auch wir haben die Messe besucht. Das haben wir gesehen (bitte auf eines der Bilder klicken):