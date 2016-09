High End 2010 in München

Pressekonferenz der High End Society e.V.

Der Veranstalter der High End 2010, die High End Society e.V., rief am Eröffnungstag die Medienvertreter zur Pressekonferenz. Neben der üblichen Eröffnungsansprache gab es auch viele interessante Details. So konnte man erfahren, dass es aktuell 258 Aussteller aus 24 Nationen gibt und die High End 2010 im Dezember 2009 bereits ausgebucht war. Für den Fachbesuchertag wurden ca. 2600 Besucher registriert.



Auch über aktuelle Befragungen in Zusammenhang mit den Hörgewohnheiten der Deutschen wurde berichtet. Um nur eine Zahl zu nennen: nur 4,5 % der Bundesbürger können sich vorstellen, auf Musik zu verzichten.



