hifideluxe 2010 in München

High End Audio in intimer Atmosphäre

Parallel zur High End 2010 fand im Münchner Hotel Le Meridien die Ausstellung "hifideluxe" statt.



In noblen Apartments und luxuriösen Suiten, in denen normalerweise Hotelgäste nächtigen, hatten bekannte und auch weniger bekannte Anbieter Ihre High-End Anlagen aufgebaut.



Auf jedem Stockwerk fand der interessierte Besucher Hinweistafeln mit Angaben zu den Raumnummern der Aussteller. Die Zimmer waren gut besucht, gelegentlich gab es "Mini"-Staus vor den Zimmertüren. Dies trübte die gute Stimmung keineswegs, denn die hifideluxe-Gänger hatten Zeit mitgebracht.



Zeit die genutzt wurde, um sich in den bequemen Hotelsofas niederzulassen und ausgiebig der dargebotenen Musik zu lauschen. Oder sich mit dem Aussteller in Ruhe über die ausgestellten Anlagenkomponenten zu unterhalten.



Lassen Sie uns an Hand von einigen ausgewählten Ausstellern unsere Eindrücke und Beobachtungen schildern. Selbstverständlich erhebt unser "Kurzbericht" keinen Anpruch auf Vollständigkeit.