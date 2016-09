März 2015 - Daniel Plaßmann

HIGH END ON TOUR® - Berlin 2015

Am 7. und 8. März 2015 war die High End on Tour® erstmals zu Gast in Berlin. Im Andel's Hotel an der Landsberger Allee präsentierten 28 regionale und (inter-)nationale Aussteller über 77 verschiedene Marken. Die Konferenzräume waren voll mit feinster Unterhaltungselektronik und edlem Zubehör - von Lautsprechern zum Preis eines kleinen Eigenheims bis hin zu Kabeln für (fast) jeden Geldbeutel.

Die High End on Tour ist die kleine Tochtermesse der High End® in München, Europas größter Messe für hochwertige Unterhaltungselektronik. Veranstalter ist die High End Society, der Interessenverband für hochwertige Unterhaltungselektronik, der sich aus 48 Unternehmen - Herstellern oder Distributoren von Komponenten und Systemen - zusammensetzt.

Einen kleinen Überblick über das breite Ausstellungsangebot finden Sie hier (bitte auf eines der Bilder klicken):