HIGH END ON TOUR - Dortmund 2013

Am 16. und 17.11.2013 fand zum siebten Mal in Dortmund die HIGH END ON TOUR statt. Bei nur 5 Euro Eintritt für die Tageskarte bekam der Besucher jede Menge hochwertiges HiFi-Equipment geboten.



Thomas Hündgen war für Sie unterwegs und hat die nachfolgenden Bilder mitgebracht (bitte auf eines der Bilder klicken):