HighEndNovum TD One

Fazit

Eine verblüffende und sehr effektive Tuningmaßnahme, die zu einem sehr musikalischen Klang mit atmosphärischen Akzent führt, Gänsehaut und Fußwippen inbegriffen. Bei Komponenten in denen sich Trafo und die signalverarbeitende Elektronik in einem Gehäuse befinden ist ein noch eindrucksvolleres Ergebnis zu erwarten. Dort kann der Bronzedeckel zusätzlich über die Mechanik die Elektronikbauteile positiv beeinflussen.



Wenn in Ihrem Komponenten Ringkerntransformatoren verbaut sind, sollten Sie die Trafodeckel aus Glockenbronze unbedingt ausprobieren. Falls das Tuningteil doch nicht ihre Erwartungen erfüllt, können Sie es innerhalb von 14 Tagen gegen Rückerstattung des Kaufpreises wieder an HighEndNovum zurückschicken. Aber - da sind wir uns fast zu 100 % sicher - das wird nicht passieren ...