NovaPad Absorber

August 2010 - Karl Belkner

Die deutsche Firma NovaPad Audio aus Konstanz am Bodensee entwickelte über zwei Jahre lang klangoptimierte Unterstellfüsse für HiFi-Komponenten. Das Endprodukt bekam den Namen "Absorber". Der "Absorber" nimmt eine kontrollierte Ableitung der Geräteschwingungen vor. Dabei legten die NovaPad-Entwickler einen besonderen Wert auf die Harmonie zwischen den Schwingungen bzw. Resonanzen. Das wird dadurch erreicht, dass die bei konventionellen Gerätefüssen normalerweise unterdrückten Frequenzen beim "Absorber" ungehindert passieren können und überbetonte Frequenzbereiche abgeschwächt werden.

Der Aufbau

In einem Zylinder aus Aluminium befindet sich unter der moosgummiähnlichen Oberfläche eine schwarze Absorbermasse. Die Absorbermasse besteht aus einer patentierten Harzmischung und weiteren, geheim gehaltenen Bestandteilen. Die Ankoppelung an die Harzmischung erfolgt auf der Unterseite mit drei kleinen Stahlkugeln in einem genau definierten Abstand. Bei der Ermittlung des Abstandes wurde grosse Sorgfalt aufgewendet, da tonale Überschneidungen und Überlagerungen vermieden werden mussten. Die Ankopplung auf die Oberseite des Absorbers erfolgt mittels einem pilzförmigen Stahlzapfen. Sowohl der Stahlzapfen als auch die Stahlkugeln wurden bewusst gewählt, da sie die abzuleitenden Schwingungen besonders gut an die Absorbermasse abgeben. Jeder Absorber ist bis 25 kg belastbar.

Die Anwendung

Da die Absorber ihre volle Wirkung bei Raumtemperatur entfalten, sollten sie - gem. Empfehlung des Herstellers - vor dem ersten Einsatz unbedingt auf Raumtemperatur gebracht werden. Je HiFi-Gerät werden drei Absorber benötigt. Die Absorber sollten so positioniert werden, dass sich an der Gerätevorderseite mittig ein Absorber befindet. Die restlichen zwei Absorber werden in der Nähe der hinteren Geräteecken positioniert. Idealerweise sollte ein Absorber möglichst nahe an dem Stromeingang des Gerätes positioniert werden. Durch Variieren der Absorberabstände zueinander lässt sich die Bühnendarstellung verändern. Stehen die drei Absorber näher zusammen, wirkt die Bühnenabbildung eingeengt und die Instrumente verlieren an Größe. Daher sollten die Absorber so weit auseinander wie möglich unter dem Gerät positioniert werden (siehe Skizze). Ein Abschrauben der Original-Gerätefüße ist nicht nötig, da die Absorber höher als die Standard-Gerätefüße sind. Am effektivesten arbeitet der Absorber unter der Signalquelle, wie Plattenspieler oder CD-Player. Doch die Anwendungsmöglichkeiten bleiben nicht nur auf die Signalquellen beschränkt. Auch Verstärker, DA-Wandler, Steckdosenleiste, Netzfilter, Verkabelung und Lautsprecher können von den Absorbern positiv beeinflusst werden.

Unsere Erfahrungen

Viele Gerätefüße aus dem Zubehörhandel haben das Problem, dass sie das Gewicht der oft sehr schweren HiFi-Komponenten nicht aufnehmen können. Nicht so die Novapad-Absorber. Ohne Anzeichen von Schwäche verrichtete die aktuelle Absorberversion ihre Aufgabe unter den massiven Komponenten unserer Testanlage. Satte 32 kg bringt dabei das separate Netzteil unseres Verstärkers (ASR Emitter 1 HD) auf die Waage. Ein nicht unerhebliches Gewicht, welches der Absorber dabei punktuell aufnehmen muss. Bis 25 kg je Absorber sind vom Hersteller freigegeben, wobei die tatsächliche Belastungsgrenze weit höher liegen dürfte.

weiter auf Seite 2