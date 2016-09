PMR© - die audiophile Klangschale

Viele Produkte von Michael Jungblut sind in der HiFi-Szene längst bekannt. So z.B. das "Klangmodul", das "Analog-CD-Spray" und die Audio-Feinsicherungen. Alles innovative Produkte und es werden stetig mehr. Eine weitere Entwicklung heisst OT © , wir haben ihn bereits für Sie getestet!

Der PMR © besteht aus einer hochwertigen Bronzelegierung und wird nach physikalischen Erkenntnissen (mit speziellen Winkeln zum Erzeugen von Obertönen) im Metallgussverfahren hergestellt. Alle Produktionsschritte werden in reiner Handarbeit ausschließlich in Deutschland durchgeführt. Durch ein spezielles Erhitzungs- und Erkaltungs-Verfahren erhält das Material eine besonders feine kristalline Metallstruktur. Jeder PMR © wird in Handarbeit nachbearbeitet und abgestimmt. Erst dann erhält er ein Echtheitszertifikat mit Seriennummer. Ausgeliefert wird er komplett mit Echtheitszertifikat und drei Glocken-Bronzefüßen in einer stabilen Transport-Kiste aus Holz. Ohne Verpackung wiegt die Klangschale stolze 5,1 kg und ist dabei 35 cm breit und 8,6 cm hoch.

Unser Höreindruck

Um einen ersten Eindruck über mögliche Veränderungen bei der räumlichen Darstellung zu erhalten, ließen wir Andreas Vollenweider mit "Caverna Magica" auf unserer Testanlage aufspielen. Für alle, die diese Aufnahme nicht kennen: es sind Geräusche in einer Höhle zu hören, die sich zusehends zu einem rhythmischen Takt formieren um dann in sanfte Harfen-Musik überzugehen. Sehr interessant daran sind die akustischen Effekte der Höhle. Durch den gehörten Hall kann der Zuhörer Rückschlüsse über die Größe der Höhle ziehen. Ohne PMR © hatten wir den Eindruck einer eher kleinen Höhle. Mit der Klangschale wirkte die Höhle nicht nur riesengroß, wir hatten nun sogar den Eindruck die Höhle selbst zu besuchen. Was für eine Wirkung!

Genrewechsel. Vivaldis Frühling in "Le Quattro Stagioni" wurde uns mit PMR © frischer, luftiger, lebendiger und musikalischer präsentiert. Wie bei dem Stück von Andreas Vollenweider nahm die Feininformation zu, technische Klanganteile verschwanden und nur noch pure Musik erfüllte den Hörraum. Der äußerst positive Klangschalen-Einfluss war auch bei vielen anderen Aufnahmen auf wundersame Weise vorhanden und verführte uns zum stetigen Weiterhören. Bei Tracks mit Gesang nahm zusätzlich die Sprach-Verständlichkeit zu. Generell hatten wir den Eindruck, dass der PMR © verloren gegangenen Klang-Anteile ergänzte und damit die vielen einzelnen Musikinformationen zu einem harmonischem Ganzen verschmolzen werden. Dabei war es keineswegs so, dass die Klangschale als "Universal-Nivellierungsgerät" agierte und es keine Rolle mehr spielte, welche Güte die Signalquelle aufwies. Es ist eher so zu verstehen, dass die Klangschale von Herrn Jungblut zur Klangverbessung bestimmte Grundinformationen im Musiksignal benötigt. Somit fielen uns bei unserem Hörtest Aufnahmen auf, bei denen der PMR © nur minimale Verbesserungen erzielte und andere, die dramatische Veränderungen (im positiven Sinne) bewirkten.