PSS von German Highend

Daß Silberleiter den Kupferleitern klanglich überlegen sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Ebenso bekannt ist die Tatsache, dass hochwertiges Silber mit einem deutlichen Preisaufschlag gehandelt wird. Umso erfreulicher, dass ein fertig konfektioniertes Massiv-Silberkabel mit einem Meter Länge für knapp 250 Euro von German Highend angeboten wird. Aber kann das Kabel audiophile Ansprüche befriedigen?









Der Klang?

Das PSS lieferte sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit unserem Referenzkabel aus Kupfer. Während unsere Kupferstrippe druckvoller und einen Tick wärmer wirkte, punktete das Silberkabel mit mehr Obertönen, die dem Klangbild zu mehr Luftigkeit und Offenheit verhalfen. Eine Offenheit, die sich bei jeder Musik, egal welcher Interpret und welche Stilrichtung auf wunderbare Weise bemerkbar machte. Dagegen wirkte unser Kupfer-Referenzkabel ein wenig dumpf und im Hochtonbereich beschnitten. Ein grosser Pluspunkt für das PSS! Doch wie war das mit dem druckvolleren und wärmer wirkenden Kupferkabel gemeint? Nun, bei manchen Tracks, wie beispielsweise bei den ersten Takten von "Passion und Pride" von Friedemann (Album "Beauty and Mystery"), vermissten wir ein wenig mehr "Schmackes" im Bassbereich. Und bei Allison Krauss "If Wouldn't Have Made A Differenz" wirkte die Stimme im Gegensatz zum Kupferleiter einen Tick kühler. Aber das sind Feinheiten, die eher in die Kategorie "subjektiver Geschmack" des Hörers fällt. Wir wollten es nur mal erwähnt haben.