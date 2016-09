Wer mit Silberleitern aggressive Höhen assoziert, irrt. Im Gegensatz zu versilberten Leitern tritt bei Massiv-Silberleitern dieser unerwünschte Nebeneffekt nicht auf. Da macht das LGS von German Highend auch keine Ausnahme. Ein wunderbar offenes Klangbild ohne jegliche Härte lässt die Herzen audiophiler Gemüter höher schlagen. Auch uns ließ das äußerst positive Erscheinungbild dieses NF-Kablels nicht kalt. Nur ungern gaben wir nach Beendigung des Testes die Strippe wieder zurück.





Der Klang?

E

s gibt Kabelvergleiche die sich über Stunden hinziehen, bis überhaupt irgendwelche Unterschiede auszumachen sind. Doch nicht so beim LGS. Ziemlich schnell überholte er unser NF-Referenzkabel und zeigte uns, wo der Hammer wirklich hängt. Schon nach wenigen Minuten zog uns das offene und neutrale Klangbild des LGS in den Bann. Eine wunderbar strukturierte Bühne mit ordentlich Luft zwischen den Instrumenten, saubere Höhen scheinbar ohne Begrenzung nach oben. Dagegen wirkte unser Referenzkabel (aus Kupfer) nach oben deutlich begrenzt, die räumliche Abgrenzung der Instrumente fast schwammig. Ja, fast schon holographisch stellte das LGS das räumliche Klanggeschehen dar. Und die Tiefen? Da gab es ebenso wenig zum meckern. Bei Bedarf marschierte das LGS willig in den Basskeller (wenn auch ein wenig zaghafter als unser Referenzkabel) ohne die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. Für den Test lag uns das Kabel in einer Länge von 1m und 1,5m vor. Im direkten Vergleich konnte das 1,5m lange Kabel an unserer Testanlage nochmals zusätzlich durch mehr Druck und schönere Klangfarben punkten.