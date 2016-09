Audiophiler Zauberstab

Ein ungewöhnlicher Weg zur Klangveredelung von Ton-trägern und Geräteteilen wird bei HighEndNovum mit einem speziellem Bronzestab namens "OT © " (Original Transformer) gegangen. Wir haben den Verwandlungs-künstler einmal näher angeschaut und für Sie probe-gehört.

Viele Produkte von Michael Jungblut sind in der HiFi-Szene längst bekannt. So z.B. das "Klangmodul", das "Analog-CD-Spray" und die Audio-Feinsicherungen. Alles innovative Produkte und es werden stetig mehr. Eine weitere Entwicklung heisst PMR © , wir haben ihn bereits für Sie getestet!

Der OT © besteht aus einer hochwertigen Bronzelegierung und wird im Metallguss-Verfahren hergestellt. Durch ein spezielles Erhitzungs- und Erkaltungsverfahren erhält das Material eine besonders feine kristalline Metallstruktur. Dadurch kann der OT © eine nicht näher beschriebene "Energie" übertragen. Jeder OT © wird in Handarbeit nachbearbeitet und getestet. Erst dann erhält er ein Echtheitszertifikat mit Seriennummer. Ausgeliefert wird er in einem hochwertigen Etui.

Unser Höreindruck

Als Erstes behandelten wir Kabel, Stecker und die Lautprecherchassis. Allison Krauss & Union Station mit "It Doesn't Matter" auf der hervorragenden 24K Gold-CD diente uns als Referenz. Und tatsächlich trat nach der OT © -Behandlung eine positive Klangveränderung ein. Die Gitarre bekam mehr Korpus, Allisons wunderbare Stimme schnurrte noch sanfter, zärtlicher. Gleichzeitig nahm die Dynamik zu. Nicht dramatisch, aber deutlich wahrnehmbar.

Nun wollten wir den OT © auf die CD einwirken lassen. CD raus aus dem Player und bei jeder Seite mit dem OT © einige Male kurz drübergestrichen.

Gleich nach den ersten Musiktakten fiel auf, daß die Dynamik wieder ein Stück zugelegt hatte. Auch die Stimme wirkte noch einen Tick sanfter. Zufall? Einbildung?

Um Zweifel auszuräumen, wurden unzählige CD´s unbehandelt und behandelt von uns gehört. Und im Ergebnis konnte bei fast allen CD's eine klangliche Verbesserung festgestellt werden. Insbesondere Frauenstimmen profitierten besonders durch den OT © . Natürlicher, sanfter und "weiblicher" betörten sie die Zuhörer. Bei der OT © -behandelten CD von Eva Cassidy´s "What A Wonderful World" verschwanden im direkten Vergleich sogar Verzerrungen bei manchen Dynamikspitzen. Glücklicherweise hatten wir die gleiche Aufnahme auf unterschiedlichen CD´s, so dass wir die spontanen Höreindrücke nochmals überprüfen konnten.