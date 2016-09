Power Plug Optimizer von creaktiv Systems

Ein einfacher Netzstecker, der keine direkte Verbindung zur Anlage hat, soll durch Einstecken in eine beliebige Netzsteckdose den Klang verbessern? Das kann doch gar nicht funktionieren, oder?

Wirkungsweise

In jeder Netzleitung befinden sich Hochfrequenzwellen, die sich klanglich negativ auswirken. Mittels ci 2 p-Technologie ist es creaktiv Systems in Zusammenarbeit mit Gabriel-Tech gelungen, die negativen Auswirkungen von Hochfrequenz und Potenzialwirbeln zu beseitigen. Durch den Power-Plug-Stecker wird die Energieleitung, die Steckdosenleiste, die Netzkabel und die Primärseite des Trafos entstört.

Ausführung/Preis

Den Stecker gibt für 69 Euro (Stand: Mai 2010) wahlweise in weiß oder schwarz.

Unserer Eindruck

Loreena McKennitt gab uns wieder einmal die Ehre und half uns beim Aufspüren von versteckten Klangpotenzialen. Wieder einmal zeigte der fantastische Live-Mitschnitt "Nights from the Alhambra" eine enorme Vielfalt von Instrumenten und wunderschönen Klangfarben. Was sollte da klanglich noch verbessert werden?





Die Antwort darauf erhielten wir prompt von unserem Testobjekt. Einfach in eine freie Steckdose der Steckerleiste eingesteckt und der Test konnte beginnen. Und tatsächlich, es tat sich was im Klangbild. Die Dynamik legte zu, die Bühne wurde noch mehr aufgefächert. Das Klavier erhielt mehr Obertöne, wodurch das Instrument natürlicher und musikalischer wirkte.

Der Gegentest: Stecker wieder raus, eine Minute warten und den gleichen CD-Track noch einmal. Die Bühnenstaffelung verschlechterte sich wieder, wenn auch nicht auf das Level zu Testbeginn. Auch Loreenas Klavierflügel verlor wieder etwas an Temperament. Also schnell wieder den Stecker rein. Diesmal steckten wir zusätzlich einen zweiten Power-Plug-Optimizer in eine Wandsteckdose des Hörraumes. Schließlich wird ein zweites Exemplar mitgeliefert. Insgeheim erhofften wir uns dadurch eine Verdoppelung der gehörten Verbesserungen. Doch die Verdoppelung blieb natürlich aus. Offensichtlich macht bereits ein Stecker die Sache schon so gut, sodass sich nur noch eine geringe zusätzliche Verbesserung einstellte.

Fazit Einfache und wirkungsvolle Tuningmaßnahme zum fairen Preis.

Vertrieb

Audio Selection creaktiv GmbH

Drieschweg 9

D-53604 Bad Honnef

Tel.: +49 (0)22 24 / 94 99 99

Fax: +49 (0)22 24 / 94 99 31

http://www.creaktiv-hifi.com