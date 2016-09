Unser Höreindruck

Als Test-CD wählten wir Loreena McKennitt´s "NIGHTS FROM THE ALHAMBRA". In "PENELOPE´S SONG" konnte das Klavier mit SID durch mehr Grundtonwärme punkten, Loreena´s Stimme wirkte durch die SID weicher und melodischer. Ohne SID rückte die Instrumentierung in den Hintergrund, das Klangbild wirkte "technisch". Sehr eindrucksvoll auch die ersten 25 Sekunden in "THE BONNY SWANS". Dank SID überzeugte das Klavier mit bedeutend mehr Kraft und das Cello in "THE LADY OF SHALOTT" erhielt seinen natürlichen Klangkörper zurück.

Grundsätzlich kann man sagen, das Klangbild gewinnt durch die SID an Natürlichkeit und Musikalität. Es scheint, als ob verloren gegangene Musikinformationen im unteren Mittenbereich durch die SID "gerettet" werden. Daduch wirken Frauenstimmen weicher und voller, Instrumente erhalten mehr Klangfarben und Druck. Allerdings sind auch der SID Grenzen gesetzt. Nicht bei jeder CD konnten wir so deutliche Unterschiede wie bei Loreena McKennitt feststellen. Vermutlich liegt dies an der jeweiligen Qualität der Disc-Reflektionsschicht bzw. an den unterschiedlichen Labelaufdrucken.

Die Testanlage