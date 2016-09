Januar 2015 - Karl Belkner

Klangpotenzial von Tuningmaßnahmen

Notwendigkeit eines Optimierungs-Fahrplans

Sie haben sich ein hochwertiges Audiokabel ausgeliehen und können in einem Hörtest keinen Unterschied zu einer einfachen Beipackstrippe feststellen? Oder versuchen Sie vergeblich, mit Spezialsprays Ihre CD-Sammlung klanglich aufzupeppen? Hören Sie keine klangliche Verbesserung, obwohl die Fachpresse das eingesetzte Produkt über alles lobt?

Spätestens dann, sollten Sie sich über das mögliche Klangpotenzial Ihrer Tuningmaßnahme Gedanken machen. Soll heißen: Wenn beispielsweise Ihre Lautsprecher ungünstig aufgestellt sind und dies durch wummernde Bässen und ein verwaschenenes Klangbild quittiert bekommen, wird ihnen auch das beste Superkabel nicht helfen können.

Es ist also wichtig, sich erst um die Optimierungsmaßnahmen mit dem größtem Potenzial zu kümmern. Erst dann ist es möglich, feine Nuancen bei anderen Optimierungsversuchen mit einen kleinen Klangpotenzial überhaupt zu hören.

In dem obigen Tortendiagramm können Sie deutlich die unterschiedlichen Tuninggruppen mit dem zu erwartenenden prozentualen Erfolgspotenzial sehen. Daraus ergibt sich ein "Ranking" bzw. "Tuningfahrplan" den sie in der nachfolgenden Tabelle sehen können:

Rang Tuninggruppe Maßnahmen 1. Lautsprecheraufstellung Optimierung durch Abstand zu Raumwänden

Standboxen an längere Wand stellen

Anwinkeln

gleichseitiges Hördreieck

Verwendung von (Anti-)Spikes 2. Elektrosmog Reduzierung von elekt. Feldern bei Spiegelflächen

Glasflächen

Fußbodenheizungen

Lautsprecherchassis

Netzstecker(-leiste)

Netzsteckdosen

DECT-Telefonen

(WLAN-)Routern

Lampen

Flachbildschirmen 3. Stromversorgung Upgraden der Netzsteckerleiste

Netzkabel

Sicherungen

Wandsteckdose

Trafohalterung ................................... Ausphasen

eigenen Stromkreis 4. Racks/Gerätefüße Verwendung von Racks

Basen/Boards

optimierten Gerätefüßen 5. Digital-/Analogkabel Upgraden von Lautsprecherkabel

USB-Kabel

Cinch-Kabel

XLR-Kabel 6. Nachhallzeit Hörraum Maßvolles Bedämpfen des Hörraums durch Teppich

Vorhang

Gardinen

(Rauhfaser-)Tapete

Wandabsorber

Dekotextilien

Leinwandbilder

Polstermöbel 7. Tonträgertuning CD-Sprays

CD-Entmagnetisierer

CD-/Vinyl-Pucks

Klebechips

Unterlegematten für CD und Vinyl 8. Sonstiges Klangschale

Buchsen-Abschlußwiederstände

Stecker-/Buchsen

etc.

In der Spalte "Rang" steht die Priorität. Je kleiner der Wert, umso bedeutender. Fangen Sie also bei Rang 1 an und prüfen die Umsetzbarkeit der in Spalte "Maßnahmen" vorgeschlagenen Positionen. Versuchen Sie möglichst viele der vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen, bevor Sie sich mit der nächsten Tuninggruppe beschäftigen.

Die Tabellenangaben sind als grobe Orientierung für die meisten Audioanlagen, insbesondere von Stereoanlagen zu verstehen. Im Einzelfall können durchaus auch andere Prioritäten sinnvoll sein.