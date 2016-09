Leitfähigkeit von Metallen

Was kann man aus dem Ranking erkennen?



Zunächst einmal die Kernaussage, dass Silber der beste Leiter ist. Dicht gefolgt von Kupfer. Und erst nach deutlichem Abstand Gold! Und mit weiterem Abstand Rhodium. Chrom findet sich weit unten in der Liste.



Alles Metalle, die im HiFi-Bereich verwendet werden. Ein geringer Stromwiderstand wirkt sich auch im Audiobereich positiv aus. Besonders bei der Stromversorgung der Komponenten. Denn hier müssen im Millisekundenbereich starke Stromspitzen zu den Komponenten ungehindert fliessen können. Ein Blick in unsere Tabelle kann hier wertvolle Erkenntnisse liefern. Z. B. ist eine Steckdose mit vergoldeten Kupferkontakten einer Baumarkt-Steckdose mit Messingkontakten vorzuziehen.