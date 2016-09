Home -> Kommentare -> Investition Netzkabel

High-End Netzkabel -

rausgeschmissenes Geld oder sinnvolle Investition?

Investitionen in die Stromversorgung werden bei manchen Leser immer noch kontrovers betrachtet. Oftmals kann kein Zusammenhang zwischen Stromversorgung und gutem Klang hergestellt werden.



Langjährige Leser unserer Plattform kennen längst unseren eindringlichen Apell, die klanglichen Auswirkungen der Stromversorgung nicht zu unterschätzen.



Gerade Netzkabel haben einen entscheidenen Einfluß auf das Klanggeschehen. Doch lohnt es sich wirklich hier "Unsummen" zu investieren? Hat ein Netzkabel mit einem Verkaufspreis im drei oder vierstelligem Eurobereich seine Berechtigung? Oder sollte das Geld lieber in andere Bereiche investiert werden?

Fragen, die nicht pauschal beantwortet werden können. Auch wir können Ihnen die Entscheidung, ob Sie das Kabel "xy", "z" oder auch eine neue Komponente kaufen sollen, nicht abnehmen.



Solche Fragen können nur in einem Hörtest in ihren eigenen vier Wänden beantwortet werden. Dabei sollte Optik, Haptik und Aussehen des Kabels keine Rolle spielen. Sie können es dem Kabel nicht ansehen ob es eine klangliche Verbesserung in ihrer Kette bringt oder nicht. Oftmals sind es unscheinbare und unsichtbare Dinge, die über die klanglichen Qualitäten entscheiden. Beispielsweise spezielle Material-Entspannungsverfahren. Oder eine spezielle Verpresstechnik von Kabel und Stecker. Meist wird dabei auch übersehen, daß in einem audiophilem Kabel im Regelfall viel Entwickungsarbeit steckt. Entwicklungsaufwand, der natürlich auch auf den Preis umgelegt werden muss. Durch den verhältnismäßig kleinen Käuferkreis machen sich dann solche Kosten leider besonders stark bemerkbar.



Daher: ob der klangliche Mehrgewinn durch ein neues Kabel oder eine neue Elektronik-Komponente erzielt wird, sollte sekundär sein.



Einzig und allein das Ergebnis zählt! Seien Sie daher aufgeschlossen und lassen Ihre Ohren entscheiden.