Audiophile CD, Vinyl und Co. - Genre Jazz

Henri Texier Red Route Quartet



LOVE SONGS REFLEXIONS

CD



Seine eigene Note hat Texier bei der Interpretation bekannter Liebeslieder von Ellingtons "In A Sentimental Mood", Cole Porters "Beautiful Love" und Billie Holidays "God Bless The Child" ins Spiel gebracht. In Verbindung mit seinen eigenen Kompositionen ist ein mitreissendes Album auf hohem Klangniveau herausgekommen. Vorsicht: hoher Dynamikumfang!